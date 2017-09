No Instagram, Eliana comemora primeira semana de vida da filha

A apresentadora Eliana postou uma foto no Instagram para comemorar a primeira semana de vida da filha Manuela, fruto do relacionamento com o produtor de televisão Adriano Ricco. "Parece um sonho. Estamos na paz, felizes e agradecidos por esta bênção", escreveu a apresentadora na legenda da foto.

Manuela nasceu na segunda-feira da semana passada, dia 11 de setembro. Durante a gestação, Eliana, que tem 43 anos, teve um deslocamento de placenta e precisou se afastar dos trabalho SBT para repousar. A apresentadora já é mãe de Arthur, de 6 anos de idade.

