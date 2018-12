A árvore de Natal da família Huck tem enfeites especiais. Angélica mostrou detalhes da decoração, que conta com pequenas fotos dela com o marido, Luciano Huck, e os filhos. A apresentadora, que no último dia 30 completou 45 anos, publicou imagens da árvore em seu Instagram Stories. Mas o ornamento também tem enfeites tradicionais, como bolas brilhantes douradas e vermelhas, além de anjos.