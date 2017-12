No 'Gugu', Mister M sobre câncer e a opção de não fazer tratamento tradicional

Nesta quarta-feira, 13, vai ao ar uma entrevista com Val Valentino, o Mister M, no "Programa do Gugu", na Record TV. - Reprodução / R7

Nesta quarta-feira, 13, vai ao ar uma entrevista com Val Valentino, o Mister M, no "Programa do Gugu", na Record TV. Há alguns meses, o mágico revelou que foi diagnosticado com câncer de próstata há dois anos e optou por não fazer os tratamentos tradicionais como quimioterapia e radioterapia.

Na entrevista, Valentino deu mais detalhes sobre como está cuidando de sua saúde. "Parei de ir ao médico, eu parei de dizer a palavra que começa com C. Eu não falei mais a palavra... não saia mais da minha boca, porque eu não queria tê-la porque, se eu disse que tinha isso, eu teria isso, eu acredito. Eu parei de tomar os medicamentos e substituí por ervas naturais e fui para o lado holístico, mais frutas, principalmente frutas na dieta, alimentos detox, limpando meu organismo através de exercícios, limpando o sistema linfático, onde todos os venenos estão, meditação... Muita meditação, imaginando o tumor ficando cada vez menor, menor e menor", falou.

Ele ainda falou que sua situação financeira piorou muito nos últimos anos. "Dependendo de qual o procedimento vai ser o melhor para mim e de quantos tratamentos eu vou precisar fazer, ou se vão remover a próstata de uma vez, varia entre US$ 60 mil a US$ 150 mil (R$ 198 mil a R$ 495 mil). Eu não pude fazer mais shows. Se eu faço shows, estou com dor constantes, não tenho os movimentos nem a energia, porque meu corpo está tentando se curar. Após seis anos sem fazer shows, todas as minhas reservas foram embora, todo o dinheiro que eu guardei", disse.