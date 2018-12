No 'Encontro', humorista imita William Bonner para Fátima Bernardes

O humorista Gui Santana resolveu imitar a voz e o jeito de falar do jornalista William Bonner durante sua participação no Encontro com Fátima Bernardes desta sexta-feira, 14. A apresentadora foi casada com Bonner durante 26 anos e se divorciou em 2016.

Ao falar sobre as imitações de Gui, Fátima pediu que ele imitasse alguma personalidade, mas que não dissesse qual seria, para que tentassem adivinhar. Na sequência, tentou copiar os trejeitos de Bonner.

"Bom, eu acho que esse encontro tinha que acontecer, né gente? Ficou um silêncio aqui... Não sei se eu podia falar ou não... De repente você me dá um bom dia e eu respondo: 'Boa noite'", disse Gui.

Na sequência, emendou: "Você sabe que diversas vezes na minha vida eu errei. Então perdão, Fátima Bernardes, perdão."

Fátima gargalhou com o momento, e aprovou a imitação: "Adorei. Não precisa nem dizer, você faz o William muito bem, faz super bem. Esse não teve graça, você apelou!"

