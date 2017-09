No Emmy, Nicole Kidman faz discurso denunciando a violência doméstica

Durante o Emmy Awards, premiação que consagra os melhores programas e atores da televisão norte-americana, cuja edição deste ano ocorreu no domingo, 17, a atriz Nicole Kidman fez um poderoso discurso denunciando a violência doméstica. Ela recebeu o prêmio de melhor atriz em minissérie ou telefilme por sua atuação em "Big Little Lies".

Na série, Nicole interpreta Celeste, uma advogada bem sucedida que sofre repetidos abusos físicos de seu marido, interpretado por Alexander Skarsgård (que também levou a estatueta de melhor ator em minissérie ou telefilme).

"Na nossa profissão, de vez em quando, você tem a chance de passar uma mensagem importante para o público", disse Nicole. "Nós jogamos luz sobre o abuso doméstico. É uma doença complicada e insidiosa que existe muito mais do que nós pensamos", continuou. "É uma doença cheia de vergonha e segredos, e por me darem esse prêmio vocês a colocaram ainda mais em evidência. Então, obrigada, obrigada e obrigada. Eu me curvo a vocês", completou a atriz.

