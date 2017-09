No Dias das Crianças estimule o hábito da leitura

No livro A Ilha do Vovô, o pequeno leitor será transportado a uma ilha muito especial, junto com Syd e seu avô. / Divulgação

O Dia das Crianças já está se aproximando, e muitos pais ficam indecisos com tantas opções para presentear seus filhos. Incentivar o gosto pela leitura desde a primeira infância é, sem dúvida, um dos melhores presentes para oferecer aos pequenos. E que tal aproveitar a data para estimular esta prática? A Editora Salamandra selecionou livros divertidos, que deixarão a criançada ainda mais perto do mundo mágico da literatura. São opções com caprichadas ilustrações, projetos gráficos bem desenvolvidos e com uma bela mensagem de aprendizado.

No título Luna em... Eu quero saber! Astronomia, a personagem mais querida da televisão usa a imaginação para conhecer mais sobre as estrelas e constelações. A garota tem curiosidade em saber por que as estrelas piscam, por que Marte é vermelho, etc. Com seu irmão Júpiter, e Cláudio, seu furão de estimação, eles fazem de conta que são estrelas para entender melhor o assunto. Luna lembra que ganhou do seu bisavô um livro sobre constelações e, ao lê-lo, quer saber ainda mais sobre o tema.

Para aprofundar os conhecimentos no campo da astronomia, os personagens saem em busca de um telescópio, mas não conseguem ver o que desejam. Novamente, a imaginação entra em ação e, dessa vez, se transformam em astronautas. Nessa viagem ao espaço, descobrem que o Sol é uma estrela, compreendem por que as coisas sempre caem para baixo, por que a Lua tem fases, entre outras coisas.

Preço: R$ 24,00

No livro A Ilha do Vovô, o pequeno leitor será transportado a uma ilha muito especial, junto com Syd e seu avô. Após entrarem por um velho porão e navegarem tranquilamente pelo oceano, os personagens encontram um lugar tropical e uma cabana, fazem amizades com os animais e exploram cada pedacinho da floresta. Mas o avô de Syd decide ficar ali para sempre... Será que o garoto aprenderá a viver seu seu querido avô? Um livro que fala sobre a separação e a morte de maneira delicada e de forma compreensível para as crianças pequenas.

Traz também uma linda mensagem de cumplicidade entre avô e neto, ressaltando a importância do respeito às pessoas mais velhas e a sabedoria que elas podem passar às novas gerações. A ilha do Vovô é uma obra premiada: recebeu o AOI World Illustration Awards, na categoria infantil, e o Sainsbury's Children's Book Awards, na categoria Livro Infantil do Ano, ambos em 2015.

Preço: R$ 41,00

Em A volta dos gizes de cera, Diego, o dono dos gizes, precisa lidar com as frustrações de uso dos seus companheiros coloridos, que falam de como foram deixados para trás pelo garoto, no primeiro livro do norte-americano Drew Daywalt. As histórias são as mais diversas: houve quem estivesse caído no hotel das férias, engolido pela fresta do sofá, e até sido comido (e vomitado) pelo cachorro. Novamente as cores roubam a cena e convidam o leitor a recordar sua relação com os gizes de cera durante sua infância.

Com desenhos únicos de Oliver Jeffers, a obra traz elementos presentes no cotidiano da criançada e sugere que o leitor também invente novas possibilidades para outros objetos que estão ao seu redor. Além disso, questões relacionadas à personalidade, à diversidade e à aceitação do outro ganham força com as reflexões dos divertidos gizes de cera.

Preço: R$ 43,00

Na escola da protagonista de Madeline Finn e Bonnie, a professora dá um adesivo para quem lê bem em sala de aula, mas a garota não consegue ganhar nenhum, pois ela ainda não consegue ler nada. Porém, certo dia, sua mãe decide levá-la à biblioteca e Madeline se depara com algo inusitado: vê crianças lendo histórias para... cachorros! E ela poderia ler para Bonnie, uma linda cadela branca que parecia um urso polar. A menina gosta muito da ideia e percebe que o bichinho não dá importância nenhuma quando ela erra, bem diferente de seus colegas de classe.

Nesse delicado enredo, o leitor acompanha as angústias de uma criança que está começando a ler e entende como ela enxerga o ato de ler antes e depois da experiência com o aconchegante animal. Certamente, os pequenos que estão em fase de alfabetização e ainda não têm fluência e segurança para ler em voz alta se identificarão com Madeline.

Preço: R$ 42,00

Chiclete, irmão da icônica personagem da literatura infantil Judy Moody, encontra um sapo radioativo em seu novo livro Chiclete, o menino-sapo. Diferente de sua irmã que sabe nadar como um tubarão, o menino tem arrepios só de pensar na sensação da água adentrando seu nariz e ouvidos, e por isso não consegue largar o macarrão que deixa sua cabeça e respiração a salvos. Um dia, porém, esse cenário começa a mudar quando sapos começam a atravessar o caminho de Chiclete.

O enredo inventivo deste livro retrata de maneira engraçada e divertida uma questão que acomete muitas crianças e também adultos: o medo da água e das aulas de natação. Entre confusões e fatos inusitados, o protagonista encoraja o pequeno leitor a descobrir seus potenciais e enfrentar seus medos e o leva a refletir sobre temas importantes ligados à preservação do meio ambiente, bem como suscita os problemas que ocorrem na natureza decorrentes das ações humanas.

Preço: R$ 47,00



Sobre a Salamandra

Com um catálogo formado por obras de autores brasileiros e estrangeiros e que contempla desde bebês até jovens leitores, o principal foco da Salamandra é a valorização do livro como veículo de expressão de ideias, sentimentos e emoções. O selo publica obras que dialogam com o leitor, divertindo e provocando a reflexão sobre questões pessoais e do mundo, por meio de uma linha editorial ampla e diversificada para atender todos os tipos de gosto: livros de pano e livros-brinquedo; livros tipo álbum para leitores iniciantes; e, para leitores mais maduros, aventuras, histórias com temas do cotidiano e quadrinhos. Tudo para fazer da leitura uma atividade prazerosa e significativa. Desde 2009, a Salamandra detém exclusividade sobre toda obra literária de Ruth Rocha, uma das escritoras mais talentosas e queridas do Brasil, em uma iniciativa inédita no mercado de livros para crianças e jovens.

Veja Também

Comentários