No dia do Livro Infantil, editora lança especial Monteiro Lobato

Para celebrar o Dia Nacional do Livro Infantil, comemorado hoje, 18 de abril, a Leiturinha, o maior clube de assinaturas de livros infantis do Brasil, acaba de lançar a Coleção Especial Monteiro Lobato. Composto pelos livros Reinações de Narizinho, O Saci e Caçadas de Pedrinho, o lançamento também tem como objetivo comemorar o aniversário de Monteiro Lobato, um dos maiores escritores da literatura infantil brasileira.

Criador de contos e histórias que embalaram a infância de várias gerações até o dia de hoje, o escritor nascido em Taubaté, no interior de São Paulo, deu vida a personagens que ficaram no imaginário das crianças como a Cuca, Tia Anastácia, Visconde de Sabugosa e outros. Além das fábulas e contos como os do Jeca Tatu que o escritor brasileiro acabou dando vida ao que de mais vivo e encantador existia para o universo infantil e da literatura na sua época.

“O aniversário de Monteiro Lobato e o Dia Nacional do Livro Infantil, comemorados no dia 18 de abril, têm um relevante significado para a Leiturinha. Desde os nossos primeiros passos, temos como principal objetivo incentivar a leitura desde a primeira infância, e mostrar para pais e filhos como esse hábito pode proporcionar conhecimento, felicidade, e um universo de possibilidades dentro das páginas dos livros”, explica o sócio-fundador e CEO da Leiturinha, Rodolfo Reis.

