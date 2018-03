No centenário de Alberto Breccia, Babel lança adaptações de Lovecraft e Poe

Em 2019, no centenário de Alberto Breccia (1919-1993), o selo Quadrinhos na Cia. lança dois títulos feitos pelo célebre quadrinista uruguaio nos anos 1970. Primeiro, entre março e abril, sairá Os Mitos de Cthulhu, sua adaptação de histórias de H. P. Lovecraft (1890-1937). Trata-se de um projeto experimental com ideias gráficas novas para a época em que foi feito. Depois, sairá um volume com adaptações de contos de Edgar Allan Poe (1809-1849), entre os quais O Gato Preto e O Coração Delator. Breccia, que passou quase a vida toda na Argentina e lançou cerca de 30 livros, tem apenas dois títulos em português disponíveis aqui: Che - Os Últimos Dias de Um Herói (Conrad), com Hector Oesterheld e seu filho Henrique Breccia, e Parramus - Dente Por Dente (Globo), com Juan Sasturain.