No 2º dia, Rock in Rio traz Maroon 5, Fergie, Shawn Mendes e Skank, entre outros

E assim segue o primeiro fim de semana do Rock in Rio. E, tal qual a noite de sexta-feira, 15, o pop é quem comanda a programação da tarde e noite deste sábado, 16, a partir da abertura dos portões, às 14h.

O dia da música tem início com uma homenagem a João Donato, feita por Lucy Alves, Emanuelle Araújo, Tiê e Mariana Aydar, às 15h. A festa segue com a veterana Blitz, que se rejuvenesce ao trazer para o palco artistas ascendentes da sua geração, como Alice Caymmi e Davi Moraes. A apresentação está marcada para começar às 16h30.

A programação do palco Sunset segue com o encontro de Elza Soares e o rapper Rael, às 18h, chamados para substituir o cantor Charles Bradley. O cantor norte-americano cancelou sua participação para voltar a tratar um câncer.

É a partir das 19h que começa a ação no palco Mundo, o principal do festival. A atração brasileira, costumeiramente a primeira a se apresentar no espaço, é a banda mineira Skank.

Na sequência, a atenção volta ao Sunset, porque o último show da noite pede passagem. Às 20h, Miguel, um grande nome do R&B norte-americano, recebe o rapper brasileiro Emicida - atualmente, o maior nome do gênero no País.

A partir daí, a noite é do Mundo. Shawn Mendes, mais um dessa quase fábrica de talentos pop que é o Canadá, se apresenta a partir das 21h. Depois dele, que tem seu cancioneiro ancorado no formato voz e violão, o Rock in Rio se torna uma festa.

A começar pela entrada de Fergie, que volta à música e engatou uma nova turnê (ela, inclusive, se apresentou no Rock in Rio Lisboa 2016). O encerramento fica com Maroon 5, banda que retorna ao Rock in Rio depois de seis anos - e que se apresentou nesta sexta em substituição a Lady Gaga, que cancelou o show por problemas de saúde.

Em 2011, eles foram convocados para o festival de última hora, após o cancelamento do Jay Z. Estouraram. Agora, já estão no topo do palco Mundo.

