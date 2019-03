Nilson Izaias, idoso que alcançou fama no Youtube, lança kit de slime

Do dia para a noite, Nilson Izaias conquistou fama na internet apenas tentando fazer, sem sucesso, o slime perfeito. No início de fevereiro, aos 72 anos, ele conseguiu finalizar a massa de modelar e o vídeo viralizou.

Em questão de horas, o idoso arrebanhou milhões de seguidores no canal que criou no YouTube. O vídeo recebeu mais de um milhão de curtidas no YouTube e foi comentado, inclusive, pela atriz e apresentadora Maisa Silva. "Gente, eu estou apaixonada pelo canal do Nilson, um senhorzinho muito fofo, meu Deus, que coisa mais linda!", escreveu no perfil oficial dela no Twitter.

Agora, quase dois meses depois de monetizar seu canal na internet, Nilson Izaias "papinho", como é conhecido, decidiu lançar uma marca própria de slime. Neste sábado, 30, ele estará no Shopping Anália Franco, no Tatuapé, zona leste de São Paulo.

O "Kit Slime - Vovô Nilson" custará R$ 70 e terá um tubo de cola transparente de 500ml, um de corante, um de bórax, dois potinhos de glitter, um de miçangas e dois de acrílico.

Algumas unidades serão comercializadas no dia do evento, mas o material também estará disponível para compra no site.

Serviço:

Data: 30 de março.

Horário: Das 10h às 12h.

Local: Loja Power Slimes (Piso Acácia, loja 037B) - Shopping Anália Franco - Av. Regente Feijó, 1739 - Tatuapé.

Assista ao vídeo:

Clique aqui