Nicole Kidman explica causa do aplauso bizarro na cerimônia do Oscar 2017

Muitas pessoas comentaram sobre o aplauso estranho de Nicole Kidman durante a cerimônia do Oscar 2017. As mãos da atriz pareciam arcadas demais para pertencerem a um ser humano - e ela chegou a ser comparada a uma foca.

Mas, aparentemente, Nicole sabe, sim, bater palmas. Ela revelou em uma entrevista à estação de rádio americana KIIS FM que na verdade não queria estragar o anel enorme de diamantes que estava usando.

"Foi muito esquisito, eu fiquei tipo: 'Meu Deus, eu quero muito aplaudir. Eu não quero ficar sem bater palmas, o que seria pior, né?'", disse. "Aí eu aplaudi, mas estava muito difícil, porque eu estava com um anel enorme, que não era meu, mas era lindo, e eu estava morrendo de medo de estragá-lo."

A peça da Harry Winston era emprestada, assim como a maior parte dos looks e acessórios que as atrizes usam em cerimônias como a do Oscar.

