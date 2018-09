Nicole Bahls volta a falar sobre envolvimento com filho de Claudia Raia

A ex-Panicat Nicole Bahls falou sobre o envolvimento que teve com Enzo Celulari, filho dos atores Claudia Raia e Edson Celulari, em entrevista ao "Superpop" da noite de quarta-feira, 20.

Durante o carnaval de 2013, os dois teriam se conhecido no desfile da escola de samba Beija-Flor, o que despertou especulações, que foram respondidas pela mãe de Enzo à imprensa.

À época, Claudia Raia deu, em entrevista ao jornal "O Globo", declarações que não foram vistas com bons olhos pela modelo, quando questionada sobre um possível relacionamento de Nicole com seu filho.

"Eu acho que ele (Enzo) está na hora de brincar disso. As panicats são as nossas chacretes de hoje em dia, são as mulheres da vez, são as gostosas que eles acham incríveis, então porque não sair com uma pessoa como ela?", disse a atriz.

"Nem penso na possibilidade de ele namorar ela, até porque acho que nem ele pensa. Ele tem outras prioridades na vida dele. Super se diverte, mas dá o limite na hora certa, sempre foi assim", complementou Claudia.

Cinco anos depois, Nicole voltou a falar sobre o tema: "Acho que é preocupação de mãe, também, né. Normal. Foi só paquerinha, nada demais. Acho que ela ficou preocupada. Quando a mãe não apoia, não vai pra frente, não."

"Na época eu fiquei (chateada) porque ela deu uma declaração e a minha mãe ficou meio triste. (...) Eu nem lembro, faz tanto tempo, já", desconversou sobre mais detalhes.

"Mas também, a diferença de idade era grande, né... Não que eu seja preconceituosa, mas também...", alfinetou Luciana, 48, que é mãe de Lucas, seu filho com o cantor Mick Jagger, 75, e já foi casada com Marcelo de Carvalho, 57, sobre os cerca de 11 anos de idade que separam Enzo de Nicole.