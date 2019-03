Nicole Bahls rebate acusação de homofobia: 'sou livre de preconceito'

A modelo Nicole Bahls se pronunciou neste sábado, 16, por meio de uma publicação no Instagram, após ser acusada de homofobia. Em entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV!, ela havia dito que é contra cenas de beijo e sexo, protagonizadas por heterossexuais ou homossexuais, em novelas.

"Sou contra cena de sexo explícito em novelas, sim, entre héteros, qualquer gênero ... Levanto a bandeira do amor, independente de gênero, respeito, carinho, lealdade. Não é com sexo que ninguém vai conseguir liberdade de expressão, nem agressões, nem beijos na TV. É com muito talento, caráter, humildade, amor ao próximo", disse na legenda de uma foto nas cores da bandeira LGBT.

A modelo citou e disse que ama seus amigos gays e afirmou que "não adianta quererem criar algo que nunca existiu na minha vida". "Sou livre de preconceito, qualquer tipo de preconceito. Aos que não me conhecem, estão perdoados pelas conclusões tiradas através de uma entrevista de mau gosto e maldade. Aos que me conhecem, obrigada por todo carinho, amor e viva liberdade de expressão", completou.