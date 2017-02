Nicole Bahls e Veridiana Freitas trocam ofensas nas redes sociais

O Instagram de Veridiana Freitas e de Nicole Bahls pegou fogo nesta quinta-feira, 16. Não é novidade que as duas subcelebridades não se dão muito bem, mas ambas protagonizaram uma das maiores brigas dos últimos tempos na internet.

Tudo começou porque Nicole deixou a festa de aniversário de Adriana Bombom, também na quinta-feira, assim que Veridiana chegou. Ao Ego, Veridiana criticou a postura da rival, mas manteve a pose. "Achei feio da parte dela, né? Vem pro aniversário e deveria ao menos cumprimentar. Nem sabia que ela estava aí e muito menos que foi embora. Deixa ela".

Em resposta, a assessoria de imprensa de Nicole afirmou que a modelo saiu mais cedo porque tinha um ensaio fotográfico no outro dia, pela manhã, e ainda lançou uma indireta a Veridiana ao dizer que Nicole "nem notou a presença da tal pessoa até porque não faz diferença alguma".

Insatisfeita, Nicole foi ao próprio Instagram para responder. "Feio é ir na festa sem ser convidada pela aniversariante (risos). Eu pelo menos fui convidada e sou madrinha de casamento", escreveu. A partir daí, o barraco foi grande.

"Feio é nascer com cara de cavalo e tentar xingar os outros de gordinha! Sua inveja grita! Você pode ter todo dinheiro do mundo, mas nunca terá classe! Teu passado te condena, queridinha", respondeu Veridiana.

Os fãs já estavam loucos. No perfil de Nicole, uma internauta comentou que foi bloqueada por Veridiana ao apontar a celulite na ex-participante da Fazenda. Nicole aproveitou o ensejo e jogou mais lenha na fogueira. "Celulite naquele corpo é elogio (risos). Corpo em decomposição, cara cheia de enchimento na bochecha! Deus me livre! Graças a Deus a autoestima é boa, né? Acha que incomoda? Que eu me lembre, sou magra. Meu namorado, para quem ela se declara, dorme comigo todos os dias", escreveu a morena, em referência ao post no Instagram que Veridiana fez no ano passado no qual se declara para Marcelo Bimbi, com quem se relacionou durante A Fazenda e que hoje namora Nicole Bahls. Ah, no post em questão, Veridiana fez questão de marcar a "amiga" Nicole.

A discussão, de repente, mudou o foco para mobilidade urbana. "Meu carro é uma Range Rover de meio milhão e, que eu me lembre, ela não tem nem uma bicicleta! Fica em hotel e, eu, na minha cobertura", escreveu.

"Eu a vi de longe e achei que era uma mesa de doce de tão gorda? Peguei minha Range Rover e meu marido e fui embora porque tinha fotos cedo", acrescentou.

Veridiana ficou possessa e fez a linha "fina": "Invejosa é você que quer ser loira para me imitar! (...) Amor, vai fazer uma plástica no seu nariz e me erra! Beijos".

O nível da discussão caiu cada vez mais. Nicole respondeu, em tom ameaçador: "Vá a m#$%*, lixo elefante! Até foto pelada mandou para o meu ex por mensagem direta, oferecendo programa. Quer que eu poste o que ele me mandou?".

Veridiana não se intimidou e também ameaçou. "Amo mandar foto nua! Você fez 'Sereias', né, amor? E por 200 reais! É só por no Google! Cuida da sua vida e me erra! Vá cuidar do seu namorado! Parece aquelas loucas inseguras", comentou. As duas ainda gastaram mais algum tempo trocando ofensas.

