Nicolas Prattes 'marca encontro' com os fãs, mas ninguém aparece

O ator Nicolas Prattes está fazendo muito sucesso com sua participação no Dança dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão. Para retribuir a atenção dos fãs, o ator disse que, quem quisesse, poderia encontrá-lo antes do programa da TV Globo do último domingo, 19.

"Amanhã, quem quiser pode me encontrar antes do Dança, às 15h no Projac de São Paulo. Podem ir os Nutella, os raiz, os doce de leite e os legume (sic), fã é fã e todos são especiais", tuitou Prattes.

No dia seguinte, entretanto, Prattes mostrou que o portão estava vazio e que ninguém foi vê-lo. "Preciso entrar, ninguém aqui. Beijo", tuitou. Alguns internautas brincaram com o ator e disseram que o encontro foi um mico.

Prattes então se explicou: "Postei porque muita gente estava pedindo atenção minha ontem, daí tinha que provar que não foi por falta de atitude. Mico na verdade é fazer barraco, tratar mal os outros e não atender quem te dá atenção. O que rolou foi mais um desencontro mesmo", argumentou.