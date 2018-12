Nick Jonas e Priyanka Chopra são acusados de crueldade com animais em casamento

Quatro tipos de celebrações diferentes: três indianas e uma cristã. Cercado de luxo, o casamento de Nick Jonas e Priyanka Chopra procurou respeitar as culturas dos noivos.

As comemorações começaram no sábado, 1º, e se estenderam por dois dias. Foram realizadas cerimônias de tradição indiana e cristã. Os mais de 200 convidados foram recepcionado no Palácio Umaid Bhawan, que abriga a família real de Jodhpur.

Para a celebração ocidental, Priyanka usou um vestido branco e longo, tradicional de noiva, da marca Ralph Lauren. Já na cerimônia indiana, a noiva usou um cropped e saia bordados, traje típico do país.

Mas um dos capítulos do casamento despertou a indignação da maior ONG de direitos dos animais do mundo, que acusou Nick e Priyana de crueldade com animais. Isso porque o noivo chegou para a cerimônia montado em um cavalo e havia um elefante disponível para montaria.

Em nota, a PETA se manifestou: "Elefantes usados para casamentos vivem acorrentados e cavalos são controlados com chicotes que têm pontas com espinhos. As pessoas têm rejeitado andar de elefantes e usar cavalos nas cerimônias. Parabéns pelo casamento, mas sentimos muito que não foi um bom dia para os animais".

