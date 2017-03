Nick Carter, do Backstreet Boys, e Joey Fatone, ex-N'Sync, se beijam em show

Durante um show dos Backstreet Boys em Las Vegas (EUA), Nick Carter e Joey Fatone, do Nsync, se beijaram. O grupo estava cantando quando Joey subiu no palco, ficou no meio dos integrantes e, de repente, beijou Carter. A boyband está fazendo uma pequena turnê em Las Vegas e Joey, que é amigo dos cantores, frequentemente assiste às apresentações.

O próprio perfil dos Backstreey Boys no Instagram compartilhou um vídeo que mostra o momento do beijo - e dá para ouvir a plateia indo à loucura com a surpresa. Além disso, Nick postou uma foto do beijo com a legenda: "O beijo de Joey Fatone literalmente me derrubou. Aparentemente ,nada está fora dos limites de Vegas".

