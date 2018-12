Neymar responde a perguntas de personalidades em novo quadro no YouTube

O canal no YouTube do Neymar acaba de ganhar um novo quadro, o Ask Neymar Jr.. Nele, o jogador irá responder a diversas perguntas enviadas por amigos, personalidades e até mesmo fãs.

No primeiro episódio, disponibilizado nesta quarta-feira, 5, o camisa 10 da seleção brasileira e craque do Paris Saint-Germain responde aos vídeos enviados por David Beckham, Luis Suárez, Benjamin Mendy, Gabriel Jesus e Léo, colegas do futebol. Entre as dúvidas apresentadas, Suárez indagou: "Por que faz tantas palhaçadas no cabelo?". Neymar se divertiu e respondeu: "Sempre gostei de mudar as coisas e o cabelo é a primeira coisa que me encanta mudar para algo novo".

Os fãs que quiserem participar do quadro podem publicar as perguntas nas redes sociais usando a hashtag #AskNeymarJr. Todas as semanas, um vídeo novo será publicado no canal.

Assista ao primeiro Ask Neymar Jr:

