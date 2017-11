Neymar é clicado por fotógrafo de moda em ensaio sensual

Para comemorar os seus 10 anos, a revista de moda masculina Man About Town convidou o jogador de futebol brasileiro Neymar Jr. para ser capa de sua edição. Os cliques em preto e branco foram feitos pelo renomado fotógrafo fashion Mario Testino e mostram o craque em posições sensuais e com pouca roupa.

Em entrevista, que foi postada na íntegra no site da publicação, Neymar contou sobre a sua relação com Testino, que já havia o fotografado para a Vogue: "Ele trabalha com paixão e é possível ver isso pelas suas fotos. Possui um olho para a arte". O jogador também comentou sobre os casos de assédio que vieram à tona em Hollywood: "Eu sou contra qualquer tipo de abuso! Seja de uma celebridade, de autoridades ou de qualquer outra pessoa, é errado".