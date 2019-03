Ney Matogrosso e Schumann estão entre os destaques do fim de semana em SP

Com o fim de semana chegando, a equipe do Caderno 2 do jornal O Estado de S. Paulo escolheu passeios, shows e exposições para você aproveitar a cena cultural de São Paulo. Confira:

Ney Matogrosso

Depois de cinco anos com sua mais longa turnê, Atento aos Sinais, Ney Matogrosso estreia nesta sexta, 29, em São Paulo, o espetáculo intitulado Bloco na Rua, uma referência à música que abre o show, Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua, que Sérgio Sampaio lançou em 1972. O cantor retorna mais roqueiro e com figurino único. A estreia de Ney, sempre envolta em expectativa, será Tom Brasil. Sexta e Sábado às 22h00, Domingo às 19h.

Tom Brasil: Rua Bragança Paulista, 1281.

Schumann

O Teatro São Pedro recebe nesta sexta, sábado e domingo, o espetáculo de dança e música Schumann ou Os Amores do Poeta. O título remete ao ciclo Os Amores do Poeta Op.48, de Robert Schumann, escrito a partir de textos do poeta Heinrich Heine.

Em dois atos, Neoclássico e Contemporâneo, serão apresentadas canções de diferentes ciclos do compositor Schumann, com adaptações de Ricardo Ballestero, coreografia de Milton Coatti e Cassi Abranches, iluminação de Caetano Vilela e concepção cênica de William Pereira em parceria com a São Paulo Companhia de Dança, dirigida por Inês Bogéa. Sexta, sábado, às 20, domingo, às 17h.

Teatro São Pedro: R. Barra Funda, 171.

Taswir

A partir desta sexta, 29, a mostra Taswir, a fotografia árabe contemporânea reúne pela primeira vez na América do Sul um importante recorte do acervo de fotografia do Institut du Monde Arabe - IMA, de Paris, no Instituto Tomie Ohtake.

Os artistas e as obras selecionadas integraram a 2ª Bienal de Fotografia do Mundo Árabe e a exposição Cristãos do Oriente - 2.000 anos de história (IMA), ambas realizadas na capital francesa em 2017 e 2018 respectivamente.

A mostra apresentada no Instituto Tomie Ohtake é uma parceria entre o espaço paulistano, a Câmara de Comércio Árabe-brasileira, o Consulado Geral da França em São Paulo e o Instituto do Mundo Árabe.

São cerca de 70 trabalhos de 14 artistas oriundos ou atuantes em várias regiões da África, Golfo Arábico e Oriente Médio e Europa: Ahmad El-Abi (Egito); Jaber Al Azmeh (Síria); Roger Grasas (Espanha); Laila Hida (Marrocos); Rania Matar (Líbano); Zied bem Romdhane (Tunísia); Stephan Zaubitzer (França); Tasneem Alsultan (Arábia Saudita); Héla Ammar (Tunísia); Mohamed Abusal (Palestina); Lazare Mohamed Djeddaoui (Síria); Tanya Habjouqa (Jordânia), Douraïd Souissi (Tunísia), Michele Borzoní (Itália). De 29/3 a 28/4. Terça a domingo, das 11h às 20h.

Instituto Tomie Ohtake: Av. Faria Lima 201 - Complexo Aché Cultural. Entrada Franca.