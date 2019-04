Netflix vai ampliar conteúdo local com 30 filmes e séries

A Netflix vai ampliar o conteúdo brasileiro em sua plataforma, com a aceleração da produção nacional. Segundo o diretor global de conteúdo da Netflix, Ted Sarandos, a empresa vai produzir 30 filmes e séries no País nos próximos anos. "É apenas o começo", disse o executivo em palestra no Rio2C, evento sobre o setor audiovisual no Rio, na quarta, 24. A plataforma iniciou a produção de conteúdo brasileiro em 2017, com a série 3%.

O movimento do serviço de streaming vem como alívio em um momento de crise no audiovisual brasileiro, que enfrenta cobranças do TCU relativas à prestação de contas de projetos aprovados pela Ancine e com as mudanças da Lei Rouanet, que vão limitar o teto de liberação de recursos para produção e distribuição.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.