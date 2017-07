O serviço de streaming da Netflix no Brasil apresentou nesta terça-feira, 25, o trailer para o programa especial produzido no País com a cantora Clarice Falcão.

Numa mistura de show, musical e stand-up, o especial, gravado em março no Rio, brinca com os tradicionais programas televisivos de final de ano, com Clarice desenvolvendo um 'Especial de Ano Todo'.

Além de cantar músicas sobre os meses do ano, Clarice aparece, no trailer, cantando também sobre as séries originais da Netflix.

