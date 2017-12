Netflix 'ressuscita' série 'Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira'

Mais um clássico da TV ganhará reboot nas mãos da Netflix: Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira. Trata-se de mais uma parceria da gigante do streaming com o canal CW, que já está em ritmo acelerado de produção para garantir que as gravações comecem logo no início de 2018. O contrato prevê duas temporadas, cada uma com dez episódios.

De acordo com o The Hollywood Reporter, os produtores têm observado atrizes de aparência jovem para interpretar a bruxa protagonista - que na história tem 16 anos de idade.

O reboot será baseado na série de quadrinhos Chilling Adventures of Sabrina e terá uma abordagem mais sombria que a versão original - que durou sete temporadas e foi exibida entre 1996 e 2003.

O site diz que a nova produção beberá nas fontes de O Exorcista e O Bebê de Rosemary, abordando o ocultismo e a feitiçaria. A protagonista lutará contra forças do mal que ameaçam a vida humana na Terra.