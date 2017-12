Netflix: 'Narcos' é a série na qual brasileiros mais 'traíram' parceiros em 2017

A Netflix divulgou sua retrospectiva de 2017 e os dados mostram que os brasileiros nem sempre são fiéis aos seus parceiros no que diz respeito a assistir às séries. - Foto: NetFlix

A Netflix divulgou sua retrospectiva de 2017 e os dados mostram que os brasileiros nem sempre são fiéis aos seus parceiros no que diz respeito a assistir às séries. De acordo com pesquisa do serviço de streaming, "Narcos" foi a série com que os brasileiros mais "traíram"' seus respectivos neste ano.

Já as séries que os brasileiros mais assistiram em família neste ano foram "Stranger Things", "13 Reasons Why", "Desventuras em Série" e "Gilmore Girls: Um Ano Para Recordar".

As informações são fruto de uma pesquisa realizada com mais de 60 mil pessoas entre assinantes da Netflix que assistiram aos programas de TV em casal e em família em 32 países, entre os dias 24 a 30 de outubro.

O serviço de streaming ainda divulgou um feito inusitado de um espectador brasileiro: ele assistiu a Ratatouille 344 vezes - em média, um assinante assiste a 60 filmes por ano na Netflix.

Há alguns meses, a Netflix havia divulgado que o Brasil ocupa o 10º no ranking das nacionalidades mais maratonistas de série e que o revival de "Gilmore Girls" foi a série mais "maratonada" mundialmente.