Netflix divulga os primeiros testes dos atores de 'Stranger Things'

Com bastante alarde, a Netflix lançou há duas semanas a já consagrada nova temporada de Stranger Things. Uma das novidades para essa segunda temporada foi o lançamento de O Universo de Stranger Things, que traz entrevistas e mostra os bastidores da produção da série.

Em um dos episódios foram mostrados os primeiros testes que os atores mirins de Dustin, Mike, Lucas, Will e Eleven fizeram para conseguirem seus papéis na série. O vídeo conta com Millie Bobby Brown, que interpreta a Eleven, chorando. Já Noah Schnapp faz uma cena em que pergunta o quão estranho Will é.

Além disso, o produtor Shawn Levi revelou que Gaten Matarazzo, que interpreta Dustin, foi o primeiro ator a ser aprovado nos testes após todos os envolvidos na seleção ficarem apaixonados por sua atuação.

Você poder ver mais bastidores da série nos sete episódios de O Universo de Stranger Things, que está disponível na Netflix.