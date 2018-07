Netflix divulga imagem de Helena Bonham Carter como Margaret em 'The Crown'

Após divulgar a primeira foto de Olivia Colman como a rainha Elizabeth II, a Netflix lançou nesta quarta-feira, 18, a primeira foto da atriz britânica Helena Bonham Carter como a princesa Margaret, irmã da monarca, na série The Crown. A plataforma de streaming também divulgou Ben Daniels caracterizado como Antony Armstrong-Jones, o controverso marido da princesa.

Interpretada por Vanessa Kirby nas duas primeiras temporadas, a princesa Margaret foi conhecida por ser festeira e sempre aparecer nas manchetes e colunas sociais dos jornais ingleses. O conturbado casamento com Antony Armstrong-Jones, que durou 16 anos apesar de rumores constantes de traição, também teve influência na imagem de Margaret.

Quando Helena foi confirmada no papel, Vanessa fez post no Instagram com uma foto das duas e se dizendo honrada em passar o papel para a atriz. Ainda sem data oficial de lançamento, a terceira temporada de The Crown deve estrear na Netflix no início de 2019.