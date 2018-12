Netflix dá a 1ª pista do que está por vir na 3ª temporada de 'Stranger Things'

A Netflix anunciou durante a CCXP 2018 do último domingo, dia 9, os nomes dos oito episódios da terceira temporada de "Stranger Things", que estreia em 2019.

Apesar de não ter muitos detalhes sobre a trama, o serviço de streaming divulgou o teaser do oitavo capítulo - "A Batalha de Starcourt" - e deixou claro que acontecerá uma batalha decisiva no shopping Starcourt, da cidade de Hawkins.

A Netflix informa que a história se passa no verão de 1985 e o vídeo mostra o centro comercial, com Steve (Joe Keery) trabalhando em uma sorveteria ao lado de uma nova personagem ainda não definida. Assista o teaser no endereço a seguir: (https://youtu.be/gr-hfsgXpQg).

Os oito capítulos de 2019:

1. Está Me Ouvindo, Suzie?

2. O Caso dos Ratos

3. O Salva-vidas Desaparecido

4. A Prova da Sauna

5. A Fonte

6. O Aniversário

7. A Mordida

8. A Batalha de Starcourt.