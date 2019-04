Netflix anuncia segunda temporada de 'The Umbrella Academy'

A Netflix anunciou a segunda temporada da série The Umbrella Academy, que estreou em fevereiro de 2019. Ainda não há data confirmada para a próxima temporada, que contará com dez capítulos e começa a ser rodada em breve em Toronto, no Canadá.

A série, que conta com Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher e Justin Min, retorna com o elenco original da primeira temporada.

Entre os produtores estão Gerard Way, ex-vocalista da banda My Chemical Romance, e o quadrinista brasileiro Gabriel Bá, que assina parcerias com Fábio Moon e Neil Gaiman.