Neste sábado, crianças farão grafismos indígenas na oficina artística do Sesc

A participação é gratuita, voltada a crianças com idades entre 04 e 07 anos, acompanhadas do responsável - Foto: Divulgação

Seguindo a temática do Dia do Índio, comemorado em 19 de abril, neste sábado, 20, a oficina de arte infantil do Sesc Cultura, em Campo Grande, será sobre “Criação de grafismos: partindo dos povos indígenas do MS”. A participação é gratuita, voltada a crianças com idades entre 04 e 07 anos, acompanhadas do responsável.

É necessário levar o material: 1 pincel nº4 e 16, 2 garrafas pet de 2 L, 6 folhas sulfite, tinta acrílica verde folha, vermelha, amarela, branca e preta, fita crepe e cola branca. Os ingressos serão distribuídos meia hora antes do início da ação, limitados a 15 crianças.

Depois da oficina, às 17h30, o Cine Clubinho exibe curtas da Mostra Infantil Itinerante do Festival Internacional de Cinema “Nueva Mirada”. Serão exibidos os curtas: Ormie, Rodas, Band-aids e Pirutos, Kostya, Lumi, Aula de natação, Corrida, Grande Prêmio, O Príncipe Rato.

Serviço – O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms