'Nero e eu criamos unidade pelo olhar', diz ator Rodrigo Pandolfo

Diversos atores se revezam no papel de João Carlos Martins e o próprio maestro se reconhece em Alexandre Nero, que o faz na fase atual. "Ele também é músico, e isso ajudou", diz. Mas os grandes destaques do elenco são a esplêndida Alinne Moraes e Rodrigo Pandolfo. O filho, agora bi, de Dona Hermínia faz o maestro na antológica cena do bordel.

Como você e Nero chegaram a essa unidade de interpretação?

Não tivemos preparação, mas estudamos o roteiro e estabelecemos, por escrito, um programa que teríamos de cumprir. O aterramento do maestro - ele é alguém com os pés no chão. A intensidade, a libido, a dor. João é movido a energia sexual e a gente tinha de dar conta disso. Foi uma questão de se jogar. Cada um tem a sua energia, o seu corpo, mas acho que juntos criamos uma unidade que passa muito pelo olhar.

E a música?

Antes de ser ator, eu estudei muitos anos teclado, não piano. Isso me ajudou, me deu uma familiaridade quando chegou o papel. Mas agora eu quero fazer piano. Prometo.

Humor ou drama?

Sou ator e no audiovisual fiquei mais conhecido pelas comédias. No teatro, tenho feito dramas, até tragédias. Creio que toda tragédia tem um pouco de humor. Então não discrimino. Gosto de alternar, misturar.

