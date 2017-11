Neném, dupla de Pepê, dá à luz sua neném

A cantora Neném, que faz dupla com sua irmã, Pepê, se tornou mãe pela primeira vez nesta quarta-feira, 29, após dar à luz Valentina.

A notícia foi dada em primeira mão pela repórter Simone Garuti, do SuperPop, que cobriu os bastidores do parto. Ela chegou a publicar foto da recém-nascida em seu perfil do Instagram, mas depois deletou a imagem.

A artista realizou procedimentos de inseminação artificial para ficar grávida da primeira filha. Ela está casada com Thaís Baptista desde junho de 2015, e tentam ter um filho desde 2014. Até mesmo Thaís havia tentado o método de inseminação, porém, sem sucesso. Neném, no entanto, chegou a ficar grávida, mas sofreu aborto espontâneo.

Pepê, que canta pop com Neném desde 1999, é mãe de gêmeos e é casada com Thalita Santos.