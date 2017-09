'Nem todas as mulheres podem ser modelos', diz estilista da Dior

Nesta terça, 26, a Dior apresentou sua coleção de primavera/verão 2018, que foi inspirada na obra da artista francesa Niki de Saint Phalle. A estilista Maria Grazia Chiuri continuou levando a mensagem do feminismo à passarela, abrindo a apresentação com um look com camiseta com a estampa 'Why have there been no great women artists?' (Por que não houve ótimas artistas mulheres?), frase da historiadora Linda Nochlin em ensaio sobre o efeito do patriarcado na arte.

Após o desfile, Maria Grazia falou de outros dois temas ligados ao empoderamento feminino, a representatividade na indústria da moda e a pressão estética, ao ser questionada sobre a atitude do grupo LVMH, detentor da Dior, de ter banido meninas com tamanho abaixo do 34 de suas marcas. "Eu acho que é uma boa ideia, pois sou uma mulher e tenho uma filha", disse ela. "Mas ao mesmo tempo, preciso explicar que nem todas podem ser modelos."

"Não quero usar modelos anoréxicas, mas às vezes as pessoas esquecem que é um trabalho como qualquer outro. Existem características específicas que são necessárias", continuou a estilista. "Precisamos de meninas que são talentosas e que nasceram com o tamanho ideal."

