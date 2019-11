Nelson Freire é operado no Rio e deve ter alta no fim de semana

O pianista Nelson Freire foi operado na noite desta quinta-feira, 31, para corrigir fratura no úmero do braço direito, provocada por uma queda na manhã de quarta-feira (30). A cirurgia, realizada no Hospital Copa DOr, durou cerca de quatro horas e esteve a cargo do Dr. Geraldo Motta, que já foi diretor do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad.

Segundo a assessoria do pianista, a cirurgia foi considerada um sucesso pela equipe médica e Freire deve ter alta do hospital no domingo (3) ou na segunda-feira, dia 4. O período previsto de recuperação é de três meses e a expectativa é a de que o acidente não deixe nenhuma sequela.

Freire caminhava pelo calçadão da Barra, na zona oeste do Rio, quando tropeçou em pedras soltas. "Ele caiu de ombro e de rosto porque tentou proteger as mãos", contou ao jornal O Estado de S. Paulo a amiga do pianista Rosana Martins. Freire foi socorrido por três salva-vidas e levado para o hospital.

A recuperação do pianista será feita no Rio de Janeiro - ele tem casas na cidade e em Paris - e deve incluir sessões de fisioterapia.