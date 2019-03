Neil Gaiman lamenta erros na versão brasileira de 'Sandman': 'isso é frustrante'

O autor Neil Gaiman disse na segunda-feira, 25, que está decepcionado com os erros da edição brasileira da sua série de quadrinhos Sandman, da DC Comics.

A declaração veio após o fã Thiago Ribeiro criticar a produção do clássico no Twitter. "Pela primeira vez no Brasil, Sandman será lançado com um monte de erros, como balões vazios. Tudo por causa do mau trabalho da Panini", escreveu.

Gaiman concordou com a publicação do rapaz e retuitou: "Isso é realmente frustrante. A qualidade das versões do Brasil foram boas ao longo desses anos".

Em nota enviada ao E+, a Panini se desculpou pelos problemas e disse que providenciou novas impressões com as correções. A previsão de chegada da nova versão ao mercado é na segunda quinzena de abril.

Veja abaixo a nota na íntegra:

Diante da publicação do título Sandman - Edição Especial 30 anos, a Editora Panini lamenta e pede desculpas pelos problemas apresentados no título. A Editora providenciou novas impressões com as devidas correções, com previsão de chegada ao mercado na 2ª quinzena de abril.

Aos leitores que já adquiriram o livro, a Editora Panini pede que entrem em contato por telefone no número (11) 3512-9444 ou pelo site para que seja realizada a troca do produto.

A empresa esclarece que esses erros foram originados em edições realizadas no início do ano e que atualmente possui novos processos para assegurar a qualidade editorial.

Ressaltamos que a Panini Brasil já tomou todas as medidas necessárias para que situações como essas não voltem a acontecer.