Nego do Borel passa por cirurgia após acidente, mas diz estar bem

O cantor Nego do Borel usou em seu Instagram nesta terça-feira, 7, para contar que passa bem após ter sido submetido a uma cirurgia por conta de um acidente de moto que sofreu no condomínio onde mora, no Rio de Janeiro. "Na semana do meu aniversário, posso dizer que eu renasci. Recebi uma segunda chance de vida. Para meus fãs, amigos e familiares, estou bem, fui recebido no hospital e muito bem atendido", escreveu. O cantor contou que fez uma "leve operação no pé esquerdo" e tudo "correu muito bem". Posteriormente, postou imagens saindo do hospital em uma cadeira de rodas, com mãos, braços e um joelho enfaixados e uma perna imobilizada: "Ganhamos alta".