Nego do Borel é criticado por vídeo em que distribui dinheiro a jovens na rua

Um vídeo em que o cantor Nego do Borel aparece distribuindo notas de R$ 50 para jovens no Rio foi republicado pelo próprio Nego do Borel em seu perfil oficial no Instagram. A forma como o cantor ostenta o dinheiro e oferece aos jovens gerou diversas críticas nas redes sociais.

"Eu decidi dar um dinheiro pra 'rapaziada do sinal', eu amo esses moleques, nem eu sei fazer conta direito, decidi dar uma grana pra quem souber o resultado das contas. ... Gente, na boa, alô, meu Brasil, vamos investir nos Estudos! É triste!", escreveu, à época da postagem inicial.s de suas músicas chamou atenção na última quinta-feira, 28.

Enquanto muitos seguidores criticaram a postura do cantor, outros tantos saíram em sua defesa, afirmando que o que ele fez não passa de simples caridade.

"Ajudar ao próximo não deve ser propaganda", escreveu uma usuária do Instagram. "Grande Nego do Borel, sempre dando atenção para os mais humildes, isso que me orgulha em você", opinou outro.

Confira os vídeos de Nego do Borel abaixo:

Clique aqui