Nasce Otto, primeiro filho de Junior Lima e Monica Benini

Junior Lima agora é pai. Nesta terça-feira, 3, o cantor anunciou o nascimento de seu primeiro filho, Otto. Em publicação no Instagram, ele revelou que o filho nasceu no domingo, dia 1º, e que o parto de sua mulher, Monica Benini, foi humanizado e em casa.

"Fomos invadidos por uma felicidade e paixão arrebatadoras! Ele nasceu no último dia 1/10, de parto humanizado, com 51 centímetros, 3,2 quilos, em nossa casa, com uma equipe especializada, no ambiente mais amoroso que poderia ser. Ainda é cedo mas, em breve, assim que nos sentirmos confortáveis, postaremos uma foto para compartilhar com vocês, que torceram tanto por nós", escreveu Junior.

O cantor ainda agradeceu aos fãs pelo carinho durante a gravidez: "Obrigado pelas energias maravilhosas enviadas por todos que acompanharam esse momento mais lindo das nossas vidas até hoje! Muito, muito, muito amor!"

