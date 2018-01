Nasce Maria Vitória, segunda filha do cantor Pedro Leonardo

Neste sábado, 6, nasceu Maria Vitória, segunda filha do cantor Pedro Leonardo com a arquiteta Thaís Gebelin. A informação foi divulgada pelo próprio artista, por meio de vídeos publicados no Instagram.

Nos vídeos, publicados nos Stories, Pedro mostrou o rosto da filha e a reação de seus padrinhos ao vê-la pela primeira vez. A menina nasceu na maternidade Santa Joana, em São Paulo.

Thaís também contou a novidade aos seus seguidores na rede social: "De repente, na manhã de hoje, representando todo o nosso início. Esse dia 6 não poderia ser mais especial!", disse ela na legenda.

O cantor e a arquiteta já são pais de Maria Sophia, de seis anos.