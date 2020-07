Nasce filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

A modelo Giovanna Ewbank, grávida de Zyan, fruto do relacionamento com o ator Bruno Gagliasso - (Foto: Instagram/@gioewbank)

Zyan, o terceiro filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, nasceu nesta quarta-feira, 8, no Rio de Janeiro. O casal também é pai de Titi, de 7 anos de idade, e Bless, de 6. Eles descobriram que seriam pais de mais um menino em janeiro deste ano. A gravidez foi anunciada em dezembro de 2019.

Giovanna e Bruno ainda não se manifestaram publicamente, mas a notícia foi dada pelo humorista Hélio de la Peña, que ficou administrando o canal do ator no Instagram nos últimos dias.

"Êêêêê seja bem-vindo, Zyan! Receba o carinho de @lapena e @palomadoss. Durante nossa live pós lives, recebemos a notícia maravilhosa do nascimento de Zyan. Parabéns, @gioewbank @brunogagliasso", escreveu.

Nesta quarta-feira, 8, Giovanna fez uma publicação sobre o chá de bebê de Zyan, que seria beneficente. Tudo o que fosse dado de presente ao pequenino seria revertido para causas sociais que atendem crianças carentes.

Em uma série de stories no Instagram, Giovanna aparece com o barrigão, pedindo para que os internautas participassem da campanha. No último vídeo, ela coloca a mão na parte inferior da barriga e diz: "Ai, espera um pouco", como se estivesse sentindo um desconforto.