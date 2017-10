Nasceu nesta terça-feira, dia 3, a primeira filha de MC G15, autor de "Deu Onda", hit do início do ano. A novidade foi compartilhada no perfil do Instagram do artista e também de sua namorada, Ingryd Tawane. "Papai te ama muito. Bem-vinda ao mundo, filha", disse MC na postagem. O nome da menina é Yunet.

