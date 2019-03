'Não Vou Deitar': Pabllo Vittar lança clipe no Instagram com stories de fãs

A cantora Pabllo Vittar lançou o clipe oficial da música Não Vou Deitar, em parceria com o Instagram e feito com stories de fãs. O vídeo foi publicado no IGTV da cantora e conta com performances divertidas gravadas durante o carnaval.

"Queremos ver todo mundo mostrando sua autenticidade no Instagram e por isso criamos o Sou o que Sou, um movimento do Instagram Brasil e Pabllo Vittar para celebrar a diversidade e inspirar todo mundo a ser o que realmente é!", diz uma publicação no perfil criado exclusivamente para a campanha.

O clipe também contou com a participação de um time de embaixadores do projeto, como Maíra Medeiros, Federico Devito, Maicon Santini, Juliana Rangel, Akin Cavalcante, Bianca Barroca, Caio Cal, Magá Moura, Maju Silva, Mel Gonçalves e Estêvão Delgado.

Além dos stories de fãs, o clipe também exibe captação de conteúdo vertical em Recife, Salvador e São Paulo, onde Pabllo se apresentou no Carnaval agitando milhares de foliões.