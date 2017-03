'Não ter uma perna ou um braço não te define', diz blogueira Paola Antonini

Ao lado do namorado, ela estava colocando as malas no carro para uma viagem para Búzios, no litoral fluminense, quando foi prensada contra o veículo por uma motorista alcoolizada / Reprodução

De minivestido preto, colar étnico e cabelo a lá Gisele Bündchen - além de uma perna mecânica com glitter prateado - a blogueira Paola Antonini esbanjou bom humor durante sua passagem pelo primeiro dia de SPFW, na segunda, 13. A mineira foi convidada pela TNT para falar sobre aceitação e ocupação da cidade, um dos temas pelo qual ela milita. "Eu luto para que as pessoas com deficiência tenham uma vida normal, porém ainda não é uma realidade. Com a prótese você consegue certa acessibilidade, mas e quem anda de cadeira de rodas ou muletas? Não ter uma perna ou um braço não te define", disse a youtuber.

Paola teve sua história virada de ponta cabeça na madrugada do dia 27 de dezembro de 2014. Ao lado do namorado, ela estava colocando as malas no carro para uma viagem para Búzios, no litoral fluminense, quando foi prensada contra o veículo por uma motorista alcoolizada. Por causa das lesões, ela teve a perna esquerda amputada. Hoje, pouco mais de dois anos após o acidente, Paola garante que sua única preocupação é ser feliz. "Eu aprendi tanta coisa depois do acidente que nunca voltaria para antes dele", diz.

Tanta positividade para encarar a vida fez com que a jovem de 22 anos virasse uma espécie de guru para os seus mais de 1,4 milhões de seguidores no Instagram, para quem ela compartilha seu processo de recuperação e mensagens de amor próprio. "Autoaceitação é outra das minhas bandeiras. A pessoa se aceitar, ser livre e poder ser ela mesma é maravilhoso."

Veja Também

Comentários