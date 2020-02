'Não tem foto do Jake', diz esposa de Pyong Lee sobre imagens atribuídas ao filho

Sammy Lee, esposa de Pyong Lee, participante do BBB 20, publicou um vídeo falando pela 1ª vez após ter dado à luz Jake, o primeiro filho do casal. O bebê nasceu no período em que Pyong está confinado no Big Brother Brasil.

"Oi gente, apareci. Tô meio ocupada, mas vim falar para vocês que o Jake nasceu. Ele é lindo, cabeludo e saudável", contou Sammy enquanto amamentava o filho.

Em seguida, prosseguiu: "Estão pegando várias fotos de bebês asiáticos na internet e falando que é o Jake. Não acreditem. Não é. Não tem foto do Jake."

"O Jake está bem quietinho, pelo menos agora nos primeiros dias. É isso. Em breve voltarei com novidades", concluiu.

A Globo não confirmou se a informação do nascimento de Jake será repassada de alguma maneira a Pyong Lee dentro da casa do BBB 20.