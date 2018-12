'Não quero ser prisioneira da minha forma física', desabafa Preta Gil

Nesta quinta-feira, 27, data utilizada por muitos artistas com a hashtag "throwback thursday", ou a última "quinta-feira do regresso" do ano, Preta Gil decidiu relembrar uma das muitas fotos em que aparece de biquíni nas redes sociais. A hashtag é usada para marcar fotos ou publicações que remetem a algo ocorrido no passado.

"O último tbt do ano com uma foto minha de biquíni porque esse ano eu me libertei de uma vez por todas de algumas amarras que ainda tinha!", declarou a cantora.

Preta Gil disse também que, sempre que publica esse tipo de foto, causa algum "alvoroço nas pessoas". "Precisamos de uma vez por todas nos livrar de antigos padrões que nos eram impostos. Eu não posso e não quero ser prisioneira da minha forma física. Sim, eu tenho celulite, sim eu tenho estria e isso não vai mudar e não vou me esconder com vergonha", disse a filha de Gilberto Gil.

A cantora defende que é preciso rever os "padrões de beleza" que estão enraizados na sociedade. "Deveria ser normal eu postar uma foto de biquíni, não deveria causar tanto rebuliço. Mas para que isso aconteça, precisamos ajudar umas as outras. Precisamos nos reeducar. Então, com toda minha vivência eu te digo, se liberte. A vida é preciosa e curta demais para nos escondermos", concluiu Preta, que fez questão de esclarecer que está saudável.