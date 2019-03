'Não me vejo escalando um branco como protagonista', diz Jordan Peele

Jordan Peele, diretor do filme Nós, falou a respeito de como lida com a questão racial à frente de seus filmes em uma entrevista no Upright Citizens Brigade Theatre, em Nova York, nos Estados Unidos.

"Eu tenho que colocar pessoas negras nos meus filmes. Me sinto privilegiado de estar nesta posição em que posso dizer à Universal Studios: 'Quero fazer um filme de terror de 20 milhões de dólares com uma família negra', e eles dizem 'sim'", afirmou, segundo o Hollywood Reporter.

Em seguida, complementou: "Não me vejo escalando um cara branco como protagonista no meu filme. Não que eu não goste de caras brancos, mas eu já vi esse filme". Em seguida, Peele foi aplaudido.

"Uma das melhores e maiores peças dessa história, é sentir que somos nós desta vez - um renascimento aconteceu e provou que os mitos sobre a representatividade na indústria são falsos", afirmou, ainda, sobre o tema.

Jordan Peele também foi diretor de Corra!, filme que venceu o Oscar de melhor roteiro original e concorreu nas categorias de melhor filme e melhor diretor.