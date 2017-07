'Não estou sabendo de nada', diz Evaristo Costa sobre possível ida ao SBT

Após as especulações de que estaria de saída da Globo, onde apresenta o Jornal Hoje e cobre ausências no Fantástico, o jornalista Evaristo Costa respondeu aos comentários de alguns internautas no Twitter falando sobre a questão.

Um de seus fãs perguntou se haveria uma proposta por parte do SBT, ao que o apresentador respondeu: "Não estou sabendo de nada".

Pouco depois, um seguidor perguntou se era verdade a ida de Evaristo aos Estados Unidos, para passar um suposto ano sabático no exterior. O jornalista foi categórico: "Mentira".

