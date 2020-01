Nany People traz para Capital seu novo show de humor

Da Redação com Assessoria

O show relata de maneira divertida os diversos "malsucedidos hábitos" da vida moderna - Foto: Divulgação/Assessoria

A artista Nany People está chegando em Campo Grande com seu novo show de humor ‘TsuNANY’. A apresentação será no dia 15 de fevereiro, às 21 horas, no Palácio Popular da Cultura.

O show relata de maneira divertida os diversos "malsucedidos hábitos" da vida moderna, como a cirurgia plástica sem limites, os exercícios físicos em excesso, os hábitos alimentares desregrados, o uso indiscriminado e, muitas vezes, indevido de celulares e, consequentemente, os hábitos sobre os relacionamentos sociais, afetivos e sexuais.

Nesse novo solo, a atriz apresenta uma personagem que traz o comportamento de uma relatora social, que expõe assuntos sobre os diversos temas e permite o espectador se tornar um observador de si mesmo e, é claro, mantendo a linha espontânea e a intensa interação com o público.



Os ingressos podem ser adquiridos pelo site clicando aqui.