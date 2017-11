Namorado lamenta ausência de Fátima Bernardes em seu aniversário

A apresentadora Fátima Bernardes passou o aniversário de Túlio Gadelha, seu namorado, longe do amado, no último domingo, 12, o que rendeu um lamento do advogado pernambucano em sua conta no Instagram.

"Hoje faltou ela... Aprendemos muito um com o outro. Nesse dia, mesmo, ensinei a 'pegar bigu'.", escreveu Ricardo. A expressão é uma referência à expressão que indica algo como 'pegar carona de forma não permitida'.

"Hoje faltou você. Melhor professor de pernambuquês", escreveu Fátima nos comentários.