Namorado de Fátima Bernardes criticou Globo nas redes sociais

Túlio Gadêlha, apontado como novo namorado de Fátima Bernardes, criticou a Globo diversas vezes em suas redes sociais. Ativo na política, ele reclamou da cobertura da emissora durante o processo de impeachment de Dilma Rousseff em 2016 e usou a hashtag #GloboGolpista.

"Quando é pra afastar, foi um domingo inteiro destinado para ouvir trocentos deputados falarem asneiras e concluir com um 'sim'. Quando é para ouvir a defesa da acusada, fica transmitindo novela. Fala sério...", postou na época. Ele ainda criticou uma reportagem do Jornal Hoje, no mesmo ano, que mostrava deputados do PSDB em defesa da cassação e prisão de Eduardo Cunha.

No Twitter, o advogado insinuou que o ator Domingos Montagner, que morreu em setembro de 2016, não descansaria em paz "no que depender" da emissora.

Gadêlha foi candidato a deputado federal pelo Estado de Pernambuco nas eleições de 2014, pelo PDT, mas não foi eleito. Em 2012, se candidatou a vereador no Recife pelo mesmo partido, também sem sucesso.

Nas redes sociais, ele informa que estudou Direito na Universidade Católica de Pernambuco e costuma publicar informações e fotos relacionadas a política, principalmente ao PDT. Ele se posiciona abertamente contra o governo de Michel Temer.