Namorada de Zezé Di Camargo corta o cabelo e é comparada a Zilu

A namorada de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, mudou o visual e postou uma foto de franjinha em seu Instagram. Os seguidores acharam que o novo cabelo fez com que ela ficasse parecida com Zilu - que usava cabelo preto e franja em 2010, quando ainda era casa com Zezé.

Na primeira foto que postou de franja, Graciele bloqueou os comentários, assim, ninguém mais poderia dizer que estava parecida com a ex de Zezé. No entanto, nas outras fotos há diversas comparações: "Pensei que era a Zilu", escreveu um seguidor.

Perfis no Instagram até fizeram montagens das duas para comparar se realmente ficaram parecidas.

